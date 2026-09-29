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Bursa İnegöl'de nadir karaleylek dere kenarında cep telefonuyla görüntülendi

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Bursa İnegöl'de nadir karaleylek dere kenarında cep telefonuyla görüntülendi
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Türkiye'de ve dünyada nadir görülen karaleylek, Bursa'nın İnegöl ilçesinde dere kenarında görüntülendi. Mahmudiye Mahallesi Bedre Deresi kenarında beslenip su içerken cep telefonuyla kaydedilen karaleylek, sayısı az olduğu için nadir görülüyor.

TÜRKİYE'de ve dünyada nadir görülen, çekingen ve hassas bir kuş türü olan karaleylek (Ciconia nigra), Bursa'nın İnegöl ilçesinde dere kenarında görüntülendi.

Yerleşim alanlarından uzakta bozulmamış ormanları, sarp kayalıkları ve sakin akarsu kenarlarını tercih eden karaleylek, Mahmudiye Mahallesi Bedre Deresi kenarında görüldü. Türkiye, karaleyleklerin göç yolu üzerinde olmasına rağmen, sayıları az olduğu ve yerleşim yerlerinden uzakta yaşadıkları için nadir görülüyor. Bir karaleylek, vatandaşlar tarafından dere kenarında beslenip su içerken cep telefonuyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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