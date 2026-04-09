İnegöl'de Motosiklet Bisikletliye Çarptı: 3 Yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, bisikletle yolun karşısına geçmeye çalışan 12 yaşındaki bir çocuğun motosiklet ile çarpışması sonucu 1'i çocuk, toplamda 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan bisikletliye çarptı. Kazada 1'i çocuk, 3 kişi yaralandı.
Kaza saat 16.30 sıralarında Osmaniye Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi'nde meydana geldi. Yiğitalp E. (17) yönetimindeki 16 CAE 138 plakalı motosiklet, bisikletiyle yolun karşısına geçmek isteyen Hüseyin K.'ye (12) çarptı. Yola savrulan bisikletli ile devrilen motosikletten düşen sürücü ve arkasındaki Ahmet A. (18) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
