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Bursa İnegöl'de kaldırıma çıkan otomobil elektrik panosuna çarptı, sürücü yaralandı

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Bursa İnegöl'de kaldırıma çıkan otomobil elektrik panosuna çarptı, sürücü yaralandı
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Bursa İnegöl'de saat 03.30 sıralarında kaldırıma çıkan otomobil tabelaları devirip elektrik panosuna çarptı. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, soruşturma başlatıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kaldırıma çıkıp tabelaları devirerek elektrik panosuna çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 03.30 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi'nde meydana geldi. Talha A.'nın kontrolünü yitirdiği 06 CYZ 539 plakalı otomobil, kaldırıma çıkıp önce tabelalara ardından elektrik panosuna çarptı. Kazada, otomobilin sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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