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Bursa İnegöl'de inşaatta iskeleden düşen tahta parçası işçiyi ağır yaraladı

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Bursa İnegöl'de inşaatta iskeleden düşen tahta parçası işçiyi ağır yaraladı
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Bursa İnegöl'de fabrika inşaatında iskeleden başına tahta parçası düşen işçi ağır yaralandı. İlk müdahalesi yapılan işçi İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı, durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, inşaattaki iskeleden başına tahta parçası düşen işçi Ali A. (51), ağır yaralandı.

Olay, saat 11.00 sıralarında, İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı devam eden fabrika inşaatında meydana geldi. İnşaatta çalışan Ali A.'nın kafasına, iskeleden tahta parçası düştü. İşçi ağır yaralandı. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Ali A. ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. İşçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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