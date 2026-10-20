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Bursa İnegöl'de iddiaya göre geri dönüşüm tesisinde sıkışan Yasin Niğdelioğlu öldü

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Bursa İnegöl'de iddiaya göre geri dönüşüm tesisinde sıkışan Yasin Niğdelioğlu öldü
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Bursa İnegöl'deki geri dönüşüm tesisinde iş yeri sahibi Yasin Niğdelioğlu (39), iddiaya göre ekskavatörün ucundaki malzemelerle makine arasında sıkışarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan 2 çocuk babası Niğdelioğlu kurtarılamadı; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki geri dönüşüm tesisinde ekskavatör ile geri dönüşüm malzemeleri arasında sıkışan iş yeri sahibi Yasin Niğdelioğlu (39), hayatını kaybetti.

Olay, saat 08.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Çavdar Sokak'ta faaliyet gösteren bir geri dönüşüm firmasında meydana geldi. İş yeri sahibi Yasin Niğdelioğlu, tesiste bulunan ekskavatörü kullanarak geri dönüşüm malzemelerini bir alandan başka bir alana taşımaya başladı. İddiaya göre; ekskavatörün ucundaki malzemelerle makine arasında sıkışan Niğdelioğlu, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yasin Niğdelioğlu, ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. 2 çocuk babasının cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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