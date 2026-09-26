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Bursa İnegöl'de engelli asansörü 4 metre düşünce 65 yaşındaki kişi hayatını kaybetti

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde iddiaya göre engelli asansörünün halatı kopunca yaklaşık 4 metre yükseklikten düşen 65 yaşındaki engelli kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada yaralanan eşi ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaklaşık 4 metre yükseklikten düşen engelli asansöründeki kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yürüme engelli Mustafa Balkan (65) ile eşi G.B. (60), Bilal Mahallesi'ndeki ikametlerine kurdurdukları asansöre binerek evlerinin ikinci katına çıkmak istedi.

İddiaya göre asansörü taşıyan halat, hareket ettiği sırada koptu. Yaklaşık 4 metre yükseklikten yere düşen asansördeki çift yaralandı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan çiftin vücutlarında kırıklar tespit edildi.

Ameliyata alınan G.B. tedavisinin ardından taburcu edildi.

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Mustafa Balkan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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