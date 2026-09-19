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Bursa İnegöl'de apartman mutfağındaki yangında 2'si çocuk 4 kişi dumandan etkilendi

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Bursa İnegöl'de apartman mutfağındaki yangında 2'si çocuk 4 kişi dumandan etkilendi
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde 5 katlı apartmanın 4’üncü katındaki dairenin mutfağında saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. İtfaiye alevleri söndürürken, dumandan etkilenen 2’si çocuk 4 kişiye ambulansta müdahale edildi; yangının çıkış nedeni için inceleme başlatıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki dairenin mutfağında çıkan yangında, 2'si çocuk 4 kişi dumandan etkilendi.

Yunus Emre Mahallesi Hamzabey Caddesi Çakır Sitesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki dairenin mutfağında saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, dumandan etkilenen 2'si çocuk 4 kişiye ise sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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