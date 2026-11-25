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BURSA'nın İnegöl ilçesinde 6 katlı mobilya imalathanesinde çıkan yangın, 1 saatlik çalışma ile söndürüldü.

Mahmudiye Mahallesi Osmanbey Caddesi'nde faaliyet gösteren 6 katlı mobilya imalathanesinin 1'inci katında, saat 08.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede katı sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangının diğer katlara sıçramaması için yoğun çaba harcayan ekipler, alevleri 1 saatte söndürdü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı