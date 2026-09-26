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Bursa İnegöl'de 1 kilo 71 gram kubar esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı

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Bursa İnegöl'de 1 kilo 71 gram kubar esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı
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Bursa İnegöl'de jandarmanın düzenlediği operasyonda şüphelinin evinde 1 kilo 71 gram kubar esrar ele geçirildi. İstihbarat ve takibin ardından gözaltına alınan 1 kişinin işlemleri sürüyor.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 1 kilo 71 gram kubar esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışmaları kapsamında İnegöl'de bir kişinin uyuşturucu ticareti yaptığına yönelik bilgi aldı. İstihbaratın ardından ekipler harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda şüphelinin evinden 1 kilo 71 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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