Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu'nun Ağabeyi İbrahim Alireisoğlu Toprağa Verildi
Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu'nun vefat eden ağabeyi İbrahim Alireisoğlu, Ovaakça Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından defnedildi. Cenazeye siyasi ve eğitim camiasından birçok kişi katıldı.
Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu'nun vefat eden ağabeyi İbrahim Alireisoğlu, toprağa verildi.
İbrahim Alireisoğlu için Ovaakça Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Alireisoğlu'nun cenazesi ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.
Cenazeye AK Parti Milletvekili Osman Mesten, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti İl Başkanvekili Kamil Bayramiç, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Osmangazi İl Başkanı Adnan Kurtuluş, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya, Eğitim-Bir-Sen İl Başkanı Ramazan Acar, BİHMED Başkanı Coşkun Evkuran, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.