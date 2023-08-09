Bursa İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu Polis Merkezlerini Ziyaret Etti

Bursa İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve Kestel İlçe Emniyet Müdürlüklerine bağlı Polis Merkez Amirliklerini denetledi ve vatandaşların taleplerini dinledi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü görevine yeni atanan Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, polis merkezlerine ziyaretlerde bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Zaimoğlu, gece saatlerinde Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve Kestel İlçe Emniyet Müdürlüklerine bağlı Polis Merkez Amirliklerini denetledi.

Polis Merkez Amirliğinde görevli personele, "Kendi aileniz polis merkezine müracaat ettiğinde ailenize nasıl davranılmasını istiyorsanız gelen vatandaşlarımıza aynı şekilde davranın." talimatını veren Zaimoğlu, polis merkezine gelen vatandaşların taleplerini dinledi.