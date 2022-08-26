Bursa haberleri | Bursa'da samanlıktaki yangında traktör ve tarım aletleri yandı Güncel Haberler Bursa haberler... Bursa'nın Kestel ilçesinde, samanlıkta başlayıp ardiyeye sıçrayan yangın söndürüldü. Bursa'nın Kestel ilçesinde, samanlıkta başlayıp ardiyeye sıçrayan yangın söndürüldü. Kırsal Narlıdere Mahallesi Okul Sokak'taki bir samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, samanlığın bitişinde bulunan ardiyeye sıçradı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangını kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışması yaptı. Samanlıkta bulunan traktör, römork, su motoru ve çeşitli tarım aletlerinin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Güncel Kaynak: AA / Emrah Taş Kestel Bursa Güncel Haberler

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