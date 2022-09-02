Son dakika haberleri! İnegöl'de bir kişi boşandığı kadını öldürüp kendini vurdu
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Son dakika haberleri: Bursa'nın İnegöl ilçesinde boşandığı kadını tabancayla öldüren zanlı, aynı silahla kendisini yaraladı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde boşandığı kadını tabancayla öldüren zanlı, aynı silahla kendisini yaraladı.
Kahraman Ç, Turgutalp Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki otobüs durağında bekleyen bir süre önce boşandığı Fadime C'nin yanına gitti
Burada kadına tabancayla ateş eden şüpheli, ardından aynı tabancayla kendini vurdu.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan
Fadime C. ve Kahraman Ç'yi İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Fadime C, buradaki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Hastanedeki tedavisi süren Kahraman Ç'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Uğur Çiçek - Güncel