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Bursa Gemlik'te tabancayla yaralama zanlısı suç aletiyle yakalanıp tutuklandı

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi'nde çıkan kavgada bir kişi tabancayla yaralandı; yaralı Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçmaya çalışan zanlı suç aletiyle yakalanarak emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir kişiyi tabancayla yaralayıp kaçmaya çalışan kişi tutuklandı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavgada İ.K, T.D'yi tabancayla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçmaya çalışan zanlı, polis ekiplerince suç aletiyle yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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