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Bursa Gemlik'te sağanakta dereye düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı

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Bursa Gemlik'te sağanakta dereye düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı
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Gemlik'te sağanağın etkisiyle suda sürüklenen yavru kedi Karsak Deresi'ne düştü. İstinat duvarı dibindeki kayaya çıkan kediyi fark edenlerin ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri, hayvan yakalama filesiyle kurtardı; o anlar cep telefonuyla görüntülendi.

BURSA'nın Gemlik ilçesinde etkili olan sağanak sırasında suda sürüklenen yavru kedi, dereye düştü. Kedi, itfaiye ekipleri tarafından hayvan yakalama filesiyle kurtarılırken; o anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Kentte pazartesi gününden itibaren etkili olan sağanak, Gemlik ilçesinde de yaşamı olumsuz etkiledi. Sadece vatandaşlar değil, sokak hayvanları da zor anlar yaşadı. Sağanak sırasında suda sürüklenen bir yavru kedi, Karsak Deresi'ne düştü. İstinat duvarının dibindeki kayaya çıkan kediyi görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Merdivenle aşağı inen itfaiye eri, kendisinden korkup kaçmaya çalışan kediyi kurtarmak için zamanla yarıştı. Kaçarken suya düşüp, istinat duvarına tırmanan kedi, hayvan yakalama filesiyle kurtarıldı. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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