Haberler

Gemlik'te Fırtına ve Yağış Denizi Karaya Bağladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BURSA'nın Gemlik ilçesinde etkili olan fırtına ve yağış, yaşamı olumsuz etkiledi.

BURSA'nın Gemlik ilçesinde etkili olan fırtına ve yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Rüzgar ve yağışın etkisiyle yüksek dalgalar deniz ile karayı birleştirdi.

Gemlik ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına ve kuvvetli yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Kurşunlu Sahili'nde rüzgarın etkisiyle yükselen dalgalar nedeniyle denizle kara birleşti. Yayalar yürüyüş yoluna yaklaşamazken, araçlar kontrollü ilerledi. Sahilde denizle karanın birleştiği anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Haber-Kamera: Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
60 sayfalık Terörsüz Türkiye raporu komisyonda 47 oyla kabul edildi

Yeni dönemin kapılarını açacak rapor kabul edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hastaya 'Göğsünde canlı böcek var' dendi, gerçek çok başka çıktı

Hastaya "Göğsünde canlı böcek var" dendi, gerçek çok başka çıktı
Inter'in Bodo/Glimt maçı için hazırladığı videoya bakar mısınız

Kulüp paylaştı, beğeni butonu çöktü
Sacha Boey'in golden sonra kime hareket çektiği ortaya çıktı

Sacha Boey'in bu hareketleri kime yaptığı ortaya çıktı
Kenan Yıldız'a demediklerini bırakmadılar

Olan Kenan'a oldu!
Hastaya 'Göğsünde canlı böcek var' dendi, gerçek çok başka çıktı

Hastaya "Göğsünde canlı böcek var" dendi, gerçek çok başka çıktı
İtalyanlar, Juventus'u rezil rüsva etti

Rezil rüsva ettiler! Bütün dünya bu kareleri konuşuyor
Türkiye tarihi bir adım attı, Erdoğan'dan ilk mesaj geldi

Türkiye tarihi bir adım attı, Erdoğan'dan ilk mesaj geldi