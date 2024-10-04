Üye Girişi
Haberler

Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne 235 Yeni Araç Tahsis Edildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanlığı tarafından Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edilen 235 yeni araç, polis teşkilatının sahadaki gücünü artıracak. Emniyet Müdürü Zaimoğlu, Bursa'yı dünyanın en güvenli şehri yapma hedefinde kararlılık mesajı verdi.

İçişleri Bakanlığınca, Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 235 yeni aracın teslim töreni gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bahçesindeki törende yaptığı konuşmada, yeni araçlar sayesinde polis teşkilatının sahadaki hız ve gücünün artacağını söyledi.

Bursa'nın güvenli iller arasında üst sıralarda yer aldığını belirten Zaimoğlu, "Bursa'yı dünyanın en güvenli şehri yapma noktasında kararlı mücadelemiz devam ediyor. Bursa'mıza kazandırılan 235 araçla daha güçlü ve görünür olarak suç ve suçluyla mücadelemiz ve mücadele kapasitemizi artırarak devam ettireceğiz." dedi.

Zaimoğlu, araçların emniyet teşkilatına kazandırılmasında emeği geçenlere, tüm kamu paydaşlarına ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti.

Araçların alımında emeği geçenlere protokol üyeleri tarafından plaket takdim edilen törenin ardından 235 araç, tahsislerinin yapıldığı birimlere teslim edilmek üzere yola çıkarıldı.

Programa, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Semih Şahin - Güncel

Bursa Emniyet Müdürlüğü İçişleri Bakanlığı Yerel Haberler Politika Güvenlik 3-sayfa Güncel Polis bursa

Seçil Erzan'dan çok konuşulacak sözler: Yüzümde sigara söndürdüler

Seçil Erzan'dan çok konuşulacak sözler: Yüzümde sigara söndürdüler

 Araştırma 39 ilde yapıldı! Son seçim anketinde büyük sürprizler var

Rüzgar tersine döndü! Son seçim anketinde büyük sürprizler var

 İstanbul'da dehşete düşüren görüntü! Çok sayıda aracı çarpıp kaçmaya çalıştı

İstanbul'da dehşete düşüren görüntü! Çok sayıda aracı çarpıp kaçmaya çalıştı
2019'da İmamoğlu ve Yıldırım'a rakip olan Muhammet Ali Canca babasını öldürüp annesini yaraladı

Seçimde İmamoğlu ve Yıldırım'a rakip olmuştu! Babasını öldürüp annesini ağır yaraladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
5 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, İkizler, Balık, Akrep burcu yorumu! 5 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Bu hafta sonu hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu 8. hafta programı! Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak ÖSYM? SON DAKİKA: Seçil Erzan davasında ne oldu? Seçil Erzan savunmasında ne dedi? Osimhen değeri düştü mü (100 milyon Euro)? Osimhen Transfermarkt güncel değeri ne, kaç milyon euro? En Nesyri Transfermarkt değeri güncellendi! En Nesyri piyasa değeri ne kadar oldu? SEÇİM ANKET SONUÇLARI 2024 | Bu Pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç oy alıyor? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? 4 Ekim Yemekteyiz birincisi kim oldu? MEB Ortak sınav takvimi! Ortak sınav takvimi belli oldu mu? 1. Dönem ortak sınavlar ne zaman? Ara tatil tarihleri belli oldu İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI | İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 37'ye düştü! Güncel baraj doluluk oranı! VGM BURS BAŞVURUSU: VGM burs başvurusu nasıl, nereden yapılır? Burs ücretleri ne kadar?
title