Bursa'da Belediye Başkanlığı Dönemine İlişkin Soruşturma: 3 Şüpheli Daha Gözaltına Alındı

BURSA'nın Nilüfer ilçesinde belediye başkanlığı yaptığı döneme ilişkin 'usulsüzlük' ve 'rüşvet' suçlamalarıyla Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey ile birlikte 35 kişinin tutuklandığı soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı çıkarılan 3 şüpheli daha gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma', 'Rüşvet', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma' suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve tutuklu bulunan eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de aralarında olduğu 35 kişi tutuklandı. Şüphelilerden Bozbey'in eşi, kızı ve kardeşi ile cezaevinde bulunan 1 tutuklunun da olduğu 24 kişi adli kontrolle serbest kalırken, 4'ü ise ev hapsine çarptırıldı.

Soruşturma kapsamında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından N.R., S.Ç. ve İ.D. isimli şüpheliler hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. 3 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

