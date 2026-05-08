Haberler

Töbsen: Bursa'da Okul Saldırılarını Protesto Eden Öğrencilere Kınama Cezası Verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÖBSEN, Bursa'da bir Anadolu lisesinde okul saldırılarını protesto eden öğrencilere kınama cezası verildiğini açıkladı. Sendika temsilcileri, bu durumun hayati bir hakkın ihlali olduğunu savunarak durumu eleştirdi.

Haber : Zeynep BOZUKLU

(BURSA) - TÖBSEN, Bursa'da bir Anadolu lisesinde öğrenim gören öğrenciler hakkında, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda yaşanan saldırılar ile can kayıplarına dikkat çekmek amacıyla okul bahçesinde gerçekleştirilen oturma eylemi nedeniyle soruşturma açıldığı, okul idaresi tarafından 5 öğrenciye kınama cezası verildiğini bildirdi.

Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası (TÖBSEN), Bursa'nın Gürsu ilçesindeki bir Anadolu lisesinde, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını protesto etmek amacıyla okul bahçesinde eylem yapan öğrencilere okul yönetimi tarafından kınama cezası verildiğini açıkladı.

TÖBSEN'in, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, olay üzerine TÖBSEN MYK Yöneticisi Serkan Bebek, Eğitim Sen Bursa Şubesi Başkanı Derviş Erdem ve TÖBSEN Marmara Bölgesi Hukuk Müşaviri Kemal Özgür Yetkin, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile okul idaresiyle görüşmeler gerçekleştirdiğini bildirdi.

"SÖZ KONUSU PROTESTONUN SORUŞTURMAYA KONU EDİLMESİ DAHİ BAŞLI BAŞINA DÜŞÜNDÜRÜCÜDÜR"

Yetkin, olaya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Yaşam hakkı, tüm yasa ve yönetmeliklerin üzerinde korunması gereken en temel haktır. Öğrencilerin, okullarda yaşanan saldırılara ve yaşamını yitiren insanlara karşı demokratik yollarla tepki göstermesi; hem hukuki hem de meşru bir haktır. Bu nedenle söz konusu protestonun soruşturmaya konu edilmesi dahi başlı başına düşündürücüdür. Öğretmenlerin, yaşanan saldırılar ve can kayıpları karşısında iş bırakarak demokratik tepki gösterdiği bir ortamda; öğrencilerin barışçıl bir oturma eylemi nedeniyle cezalandırılması ne hukuki ne de vicdanidir. Çocukların ve gençlerin yaşam hakkını savunması cezalandırılacak değil, korunacak bir tutumdur. Kamu otoritelerinin görevi; öğrencileri baskı altına almak değil, onların güvenli, özgür ve demokratik bir eğitim ortamında var olmasını sağlamaktır."

Kaynak: ANKA
Hürmüz'de kritik saatler! İran savaş gemilerini vurdu, ABD'den sert misilleme geldi

İran savaş gemilerini vurdu, ABD'den sert misilleme geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Asensio'dan Fenerbahçe'ye sevindirici haber

Sevindirici haber gece yarısı geldi

Bollywood oyuncusu yenilebilir elbisesini davetlilere ikram etti

Yok böyle ikram! Gecenin sonu merak konusu oldu

AK Parti'ye geçme kararı alan Burcu Köksal sessizliğini bozdu: CHP'den çok yoruldum

AK Parti'ye geçme kararı alan Burcu Köksal sessizliğini bozdu
Shakira'dan 12 yıl sonra bir müjde daha! İşte Dünya Kupası'nın resmi şarkısı

12 yıl aradan sonra bombayı patlattı!
Asensio'dan Fenerbahçe'ye sevindirici haber

Sevindirici haber gece yarısı geldi

Okan Buruk hayalini kurduğu imzayı atıyor! Kontratının detayları belli oldu

Hayalini kurduğu imzayı atıyor
DSÖ'den aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 12 ülkeye hantavirüs uyarısı

Aralarında Türkiye de var! DSÖ'den 12 ülkeye ölümcül virüs uyarısı