Töbsen: Bursa'da Okul Saldırılarını Protesto Eden Öğrencilere Kınama Cezası Verildi

Haber : Zeynep BOZUKLU

Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası (TÖBSEN), Bursa'nın Gürsu ilçesindeki bir Anadolu lisesinde, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını protesto etmek amacıyla okul bahçesinde eylem yapan öğrencilere okul yönetimi tarafından kınama cezası verildiğini açıkladı.

TÖBSEN'in, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, olay üzerine TÖBSEN MYK Yöneticisi Serkan Bebek, Eğitim Sen Bursa Şubesi Başkanı Derviş Erdem ve TÖBSEN Marmara Bölgesi Hukuk Müşaviri Kemal Özgür Yetkin, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile okul idaresiyle görüşmeler gerçekleştirdiğini bildirdi.

"SÖZ KONUSU PROTESTONUN SORUŞTURMAYA KONU EDİLMESİ DAHİ BAŞLI BAŞINA DÜŞÜNDÜRÜCÜDÜR"

Yetkin, olaya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Yaşam hakkı, tüm yasa ve yönetmeliklerin üzerinde korunması gereken en temel haktır. Öğrencilerin, okullarda yaşanan saldırılara ve yaşamını yitiren insanlara karşı demokratik yollarla tepki göstermesi; hem hukuki hem de meşru bir haktır. Bu nedenle söz konusu protestonun soruşturmaya konu edilmesi dahi başlı başına düşündürücüdür. Öğretmenlerin, yaşanan saldırılar ve can kayıpları karşısında iş bırakarak demokratik tepki gösterdiği bir ortamda; öğrencilerin barışçıl bir oturma eylemi nedeniyle cezalandırılması ne hukuki ne de vicdanidir. Çocukların ve gençlerin yaşam hakkını savunması cezalandırılacak değil, korunacak bir tutumdur. Kamu otoritelerinin görevi; öğrencileri baskı altına almak değil, onların güvenli, özgür ve demokratik bir eğitim ortamında var olmasını sağlamaktır."

Kaynak: ANKA