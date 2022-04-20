Bursa'da 1 memurun şehit olduğu cezaevi aracına bomba saldırı anı kamerada

Bu sabah Mudanya Yolu Sanayi Caddesi'nde cezaevine giden infaz koruma memurlarını taşıyan otobüsün geçişi sırasında patlama meydana geldi.

1 MEMUR ŞEHİT OLDU

Otobüsteki infaz koruma memurlarından Cengiz Yiğit'in şehit olduğu olayda yaralanan biri ağır 4 personel, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Araçtaki diğer memurlar da tedbir amacıyla hastanelere sevk edildi.

PATLAYICI, ELEKTRİK DİREĞİNİN DİBİNE DÖŞENMİŞ

Olay yerine gelerek ekiplerden bilgi alan Bursa Valisi Yakup Canbolat, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Canbolat, "El yapımı patlayıcı olduğu ve uzaktan kumandayla yönetilmiş olabileceği değerlendirilen bir patlayıcının patlaması sonucunda maalesef bir ceza infaz memurumuz şehit oldu. Bir ağır yaralımız var, onun dışında 3 hafif yaralımız var. Adalet ve İçişleri Bakanlarımız da konuyu yakinen takip ediyor. Bursa'ya gelmek üzere yola çıktılar." Canbolat, patlayıcının elektrik direğinin dibine döşendiğinin belirlendiğini söyledi.

PATLAMA ANI KAMERADA

Öte yandan Bursa-Mudanya yolunda, cezaevinde görevli infaz koruma memurlarının servisinin geçişi sırasında yaşanan patlama anı bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Bir elektrik direğinin dibine yerleştirilen el yapımı paylayıcının infilak ettiği anlara ait kayıtta, kaldırımda yürüyen vatandaşların bulunduğu ve yol kenarında park halinde araçlar olduğu görüldü.

SOYLU: EYP İLE UZAKTAN PATLATILDI

Patlamayla ilgili açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bursa-Mudanya yolunda infaz koruma memurlarının geçişi esnasında bir EYP'nin uzaktan kumandayla patlatılması sonucu 1 infaz koruma memurumuz şehit oldu. Faillerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Şehidimize Allah'tan rahmet, yaralı personelimize acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.