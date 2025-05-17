Bursa'da Zorla Araca Bindirme Girişimine 4 Tutuklama

Bursa'da Zorla Araca Bindirme Girişimine 4 Tutuklama
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir kadını zorla araca bindirmeye çalıştıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı. Olay anı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıdı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir kadını zorla araca bindirmeye çalıştıkları iddiasıyla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

İlçede 4 kişinin bir kadını zorla araca bindirmeye çalıştığı ihbarını alan polis ekipleri çalışma başlattı.

Polis 1. Kumsal Sokak'ta durdurduğu 31 HH 023 plakalı araçta bulunan M.D. (65), M.A. (29), M.D. (42) ve E.K'yi (40) yakaladı.

Çevredeki vatandaşlar tarafından zanlılardan kurtarılan K.A. (24) isimli kadın, ifadesinde saçlarından sürüklenerek zorla araca bindirilmek istendiğini, bu esnada eşi olan M.A'nın üzerinde bir tabanca gördüğünü söyledi.

Polis ekipleri, şüphelilerin üst aramasında tabanca ile 39 mermi ele geçirdi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Şüpheliler tarafından araca zorla bindirilmek istenen kadının vatandaşlar tarafından kurtarıldığı anlar, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

Kaynak: AA / Kazım Bulut - Güncel
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