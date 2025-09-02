Bursa'da Zincirleme Trafik Kazası

BURSA'da, 2 otomobil ile 1 hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki otomobilin yavaşlamasıyla birlikte arkasındaki hafif ticari araç durdu. Duran bu araca ise arkasından gelen otomobilin çarpması ile zincirleme trafik kazası meydana geldi. Trafiğin bir süre aksadığı kaza, çevredeki apartmanın güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.