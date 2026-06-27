Bursa'da zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Veli Ç. yönetimindeki 16 CZA 40 plakalı otomobil ile Hüseyin E. idaresindeki 16 BPR 766 plakalı otomobil Yunuseli Mahallesi Kanalboyu Caddesi'nde çarpıştı. İki otomobil başka bir araca da çarparak dereye düştü.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Dereye düşen araçlarda bulunan toplam 6 kişi yaralandı.

Ekiplerce kurtarılan ve ilk müdahalesi yapılan yaralılar, civardaki hastanelere sevk edildi.???????