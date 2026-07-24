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İnegöl'de zincirleme kaza: 5 yaralı

İnegöl'de zincirleme kaza: 5 yaralı
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde motosiklet, otomobil ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde motosiklet, otomobil ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza saat 22.30 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu ışıklı kavşakta meydana geldi. İnegöl'den Alanyurt'a seyir halinde olan ve kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen Onur Ö. (30) yönetimindeki 16 LVA 03 plakalı otomobil, yan yoldan çıkış yapan Muhammed K. (18) idaresindeki 16 BFM 877 plakalı motosiklet ve Mehmet Ali Ö. (26) yönetimindeki 16 CBV 705 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Zincirleme kaza sonucu sürücüler ile otomobildeki yolcu Tansu Ö. (32) ve hafif ticari araçtaki yolcu Şevval Y. (20) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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