Bursa'da 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Yağışlı havada kayganlaşan yolda 2 otomobil ve bir kamyonetin karıştığı kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 05.30 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 AFB 904 plakalı otomobil refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazayı gören 16 JT 615 plakalı otomobil sürücüsü yardım etmek için durdu. Bu sırada arkadan gelen 16 BTP 898 plakalı kamyonet, duramayarak 2 otomobile çarpıp refüje çıktı. Kazada 3 aracın sürücüleri yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD'de milyonlar, Trump'a karşı 'Krallara Hayır' protestosu düzenledi

Trump'ı küplere bindiren görüntü
İsrail'in İran planını Türkiye çökertti! Erdoğan'dan Trump'a 'Vururuz' resti

Planı Türkiye çökertti! Erdoğan'dan Trump'a telefon: Vururuz
Dışişleri Bakanı Fidan: Daha büyük bir savaşa doğru gidiyoruz

Savaşa bir ülke daha katıldı, Bakan Fidan'dan korkutan uyarı geldi
Millet kuyumculara hücum etmişti: Dev bankadan altın için çılgın tahmin

Millet kuyumculara hücum etmişti: Dev bankadan altın için çılgın tahmin
Otel odasındaki baskından şok detay: Yedek telefon sevgilinin iç çamaşırından çıktı

Otel odasındaki baskından şok detay: Genç sevgilinin iç çamaşırından..
Kerkük Havalimanı'na saldırı: 3 ölü, 4 yaralı

Burnumuzun dibindeki kritik nokta vuruldu! Çok sayıda ölü ve yaralı
Dışişleri Bakanı Fidan: Daha büyük bir savaşa doğru gidiyoruz

Savaşa bir ülke daha katıldı, Bakan Fidan'dan korkutan uyarı geldi
Zelenski: Rus uyduları Orta Doğu ülkelerindeki birçok üssü görüntüledi

Zelenski'den çok konuşulacak iddia: Rus uyduları hepsini görüntüledi
Pezeşkiyan, ABD ile müzakere yapıldığını ilk kez doğruladı! Bir de rest çekti

Pezeşkiyan, ABD iddiasını ilk kez doğruladı! Bir de rest çekti