Bursa'da Zincirleme Kaza: 14 Yaralı
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada, 2 otomobil ve bir belediye yolcu minibüsü çarpıştı. Olayda 14 kişi yaralandı ve hastanelere kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Yenikaraman Mahallesi Sanayi Caddesi'nden Acemler istikametine seyir halinde olan 2 otomobil ile belediyeye ait yolcu minibüsü çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobiller kaldırıma savruldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis sevk edildi.
Minibüs ve 2 otomobildeki 14 yaralı, yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.
Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Güncel