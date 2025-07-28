Bursa'da Zeytinliğe Devrilen Kamyonun Sürücüsü Yaralandı

Bursa'da Zeytinliğe Devrilen Kamyonun Sürücüsü Yaralandı
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, biber yüklü bir kamyon virajda devrilerek zeytinlik alana girdi. Sürücü Enis Akkılıç olay yerinde sıkıştı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, zeytinliğe devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

Bayırköy'den Orhangazi istikametine giden Enis Akkılıç (32) idaresindeki 45 AKE 766 plakalı, biber yüklü kamyon, virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki zeytinlik alana devrildi.

Sürücü Akkılıç, yaklaşık 40 metre sürüklenen kamyonda sıkıştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından sıkıştığı yerden yaralı olarak çıkarılan kamyon sürücüsü Enis Akkılıç, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kamyondaki yaklaşık 10 ton biber ise zeytinlik alana dağıldı.

Kaynak: AA / Musa Öztürk - Güncel
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