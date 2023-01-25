Aldığı gübreyi bahçesine döken çiftçi, hayatı boyunca unutamayacağı manzarayla karşılaştı Güncel Haberler Bursa'nın Orhangazi ilçesinde B.S., zeytin bahçesine dökülmek üzere getirilen hayvan gübresini kepçeden döktüğü esnada korkunç bir manzarayla karşılaştı. Hayvan gübresinin içinde cansız insan bedeni olduğunu gören B.S., hemen durumu ekiplere haber verdi. Yeniköy Mahallesi'nde yaşayan B.S. zeytin bahçesine dökmek için bir çiftliğe hayvan gübresi siparişi verdi. Gelen gübreyi bahçesine dökmeye başlayan B.S., kısa süre sonra korkunç bir manzarayla karşılaştı. GÜBREDEN CESET ÇIKTI B.S. kepçesine ceset takıldığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen cumhuriyet savcısı ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede incelemelerde bulundu. KİMLİĞİ VE CİNSİYETİ OTOPSİDEN SONRA BELLİ OLACAK Ceset, kimliği ve belirli ölçüde çürüdüğü için cinsiyeti tespit edilemedi. Ceset, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kaynak: AA / Güncel Orhangazi Yeniköy Bursa 3. Sayfa Güncel Haberler

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