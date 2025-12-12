Otobüste tartıştıkları yolcuya satırla saldırdılar

BURSA'da şehir içi yolcu otobüsünde 2 yolcu arasında çıkan yer kavgası, aracın dışına taştı. Otobüsten inen yolcu, tartıştığı kişiye tekme atmaya çalışırken, yanındaki arkadaşı da satırla saldırdı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün, Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'nde meydana geldi. Bursaray Küçük Sanayi İstasyonu-Çalı arasında sefer yapan BURULAŞ'a ait özel halk otobüsündeki 2 yolcu arasında yer nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü.

Durakta inen yolcu, açık olan kapıdan tutunma borusuna tutunarak tekme atmaya çalışırken, diğer yolcu ise yumruk attı. Tekme atan yolcunun yanındaki arkadaşı ise elinde satırla otobüsün içine girip saldırmaya çalıştı. Yaşananlar, başka bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.