Yol verme kavgasında baltayla saldırdı
Bursa'nın Kestel ilçesinde yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışmada, bir otomobil sürücüsü diğer sürücünün aracına baltayla saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
- Bursa'nın Kestel ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde yol verme nedeniyle çıkan tartışmada bir otomobil sürücüsü, diğer sürücünün hafif ticari aracına baltayla saldırdı.
- Saldırı anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
- Hafif ticari araçta hasar oluştu ve taraflar şikayetçi olmadı.
Bursa'da 'yol verme' yüzünden çıkan tartışmada otomobil sürücüsü, diğer sürücünün aracına baltayla saldırdı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Trafikte yaşanan kavgalarda şiddet dozu artarken; Bursa'da yaşanan bir olay yok artık dedirtti. Olay, Kestel ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi.
YOL VERME KAVGASI ÇIKTI
İnegöl istikametine seyir halinde olan otomobil ile hafif ticari araç sürücüsü arasında 'yol verme' yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
BALTAYLA SALDIRDI
Hafif ticari aracı ile olay yerinden uzaklaşmak isteyen sürücü, kavga ettiği kişinin aracına balta ile saldırdı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Hafif ticari araçta hasar oluşurken, taraflar şikayet olmadı.