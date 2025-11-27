Haberler

Yol verme kavgasında baltayla saldırdı

Bursa'nın Kestel ilçesinde yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışmada, bir otomobil sürücüsü diğer sürücünün aracına baltayla saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

  • Bursa'nın Kestel ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde yol verme nedeniyle çıkan tartışmada bir otomobil sürücüsü, diğer sürücünün hafif ticari aracına baltayla saldırdı.
  • Saldırı anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
  • Hafif ticari araçta hasar oluştu ve taraflar şikayetçi olmadı.

Trafikte yaşanan kavgalarda şiddet dozu artarken; Bursa'da yaşanan bir olay yok artık dedirtti. Olay, Kestel ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi.

YOL VERME KAVGASI ÇIKTI

İnegöl istikametine seyir halinde olan otomobil ile hafif ticari araç sürücüsü arasında 'yol verme' yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

BALTAYLA SALDIRDI

Hafif ticari aracı ile olay yerinden uzaklaşmak isteyen sürücü, kavga ettiği kişinin aracına balta ile saldırdı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Hafif ticari araçta hasar oluşurken, taraflar şikayet olmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHarun SİZER:

Devletin geliri mi çok alın size gelir çıkarın bir yasa bu hareketleri yapanların aracına anın da el koyun ertesi gün satın .bir taşla iki kuş

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
