Bursa'da Yol Kenarında Bir Kişinin Ölümü

Bursa'da Yol Kenarında Bir Kişinin Ölümü
İnegöl ilçesinde yol kenarında hareketsiz yatan 69 yaşındaki Faruk Yetiz'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yol kenarında hareketsiz şekilde yatan Faruk Yetiz'in (69) hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Cuma Mahallesi Halim Çıkmazı Sokak'ta meydana geldi. Yol kenarında hareketsiz yatan kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Faruk Yetiz'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yetiz'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
