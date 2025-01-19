Üye Girişi
Haberler
Gazze'ye yoğun bombardıman: 9 kişi hayatını kaybetti

Ateşkes beklenirken katliam yaşandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Ateşkes karşıtı aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir istifa etti

Kabinede ateşkes depremi! İlk istifa geldi
Hamas bugün serbest bırakılacak esirlerin listesini teslim etti

Hamas'tan beklenen hamle! Listeyi son anda teslim ettiler
Suriye sınırına zırhlı araç ve mühimmat sevkiyatı

Sınırda dikkat çeken hareketlilik! Askeri konvoy böyle görüntülendi

Bursa'da Yoğun Sis: Görüş Mesafesi 10 Metreye Düştü

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürdü. Araç sürücüleri zor anlar yaşarken, polis ekipleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Bursa'da sis etkili oldu: Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü

Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü

BURSA - Bursa'da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren yoğun sis, hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken, araçlar trafikte ilerlemekte zorluk çekti.

Bursa'da sabahın ilk saatlerinde yoğun sis etkisini gösterdi. Görüş mesafesinin zaman zaman 10 metreye kadar düştüğü anlarda araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Yoğun siste ilerlemekte güçlük çeken bazı araç sürücüleri dörtlü flaşörlerini yakmak zorunda kaldı. Sis sebebiyle yaralamalı kazalarda yaşanırken, polis ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Bursa'nın yüksek kesimlerinden çekilen görüntüler ise, sisin ne kadar etkili olduğunu gözler önüne serdi.

Bursa'da Yoğun Sis: Görüş Mesafesi 10 Metreye Düştü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMİRHAN ERZURUM - Güncel
img

Kabinede ateşkes depremi! İlk istifa geldi
img

Avrupa'nın hasta adamına bir kötü haber de IMF'den
img

Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesinde yeni kolaylık
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Naci Görür, Yedisu Fayı'nı işaret etti: Burası deprem üretmeye gebe

"Yakın zamanda deprem olacaksa burada olma ihtimali yüksek"
Borsada işlem gören 20 yıllık şirket iflas etti

Borsada işlem gören dev şirket iflas etti
Devlet okulundaki şampanyalı kutlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Devlet okulundaki şampanyalı kutlamadan yeni görüntüler
İrem Derici'nin 'evlilik şartı' şaşkına çevirdi

İrem Derici'nin "evlilik şartı" şaşkına çevirdi
İmamın misafirperverliğinden etkilenen İtalyan gezginin videosu viral oldu

İmamın misafirperverliğinden etkilenen İtalyan gezginin videosu viral oldu
Muhalefet erken seçimden vazgeçebilir! Ünlü anketçiden bomba açıklama

Muhalefet erken seçimden vazgeçebilir! Ünlü anketçiden bomba açıklama

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.