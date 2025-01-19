Bursa'da Yoğun Sis: Görüş Mesafesi 10 Metreye Düştü

Bursa'da sis etkili oldu: Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü

Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü

BURSA - Bursa'da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren yoğun sis, hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken, araçlar trafikte ilerlemekte zorluk çekti.

Bursa'da sabahın ilk saatlerinde yoğun sis etkisini gösterdi. Görüş mesafesinin zaman zaman 10 metreye kadar düştüğü anlarda araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Yoğun siste ilerlemekte güçlük çeken bazı araç sürücüleri dörtlü flaşörlerini yakmak zorunda kaldı. Sis sebebiyle yaralamalı kazalarda yaşanırken, polis ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Bursa'nın yüksek kesimlerinden çekilen görüntüler ise, sisin ne kadar etkili olduğunu gözler önüne serdi.