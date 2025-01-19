Bursa'da Yoğun Sis: Görüş Mesafesi 10 Metreye Düştü
Bursa'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürdü. Araç sürücüleri zor anlar yaşarken, polis ekipleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Bursa'da sis etkili oldu: Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü
Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü
BURSA - Bursa'da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren yoğun sis, hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken, araçlar trafikte ilerlemekte zorluk çekti.
Bursa'da sabahın ilk saatlerinde yoğun sis etkisini gösterdi. Görüş mesafesinin zaman zaman 10 metreye kadar düştüğü anlarda araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Yoğun siste ilerlemekte güçlük çeken bazı araç sürücüleri dörtlü flaşörlerini yakmak zorunda kaldı. Sis sebebiyle yaralamalı kazalarda yaşanırken, polis ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Bursa'nın yüksek kesimlerinden çekilen görüntüler ise, sisin ne kadar etkili olduğunu gözler önüne serdi.