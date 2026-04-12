Yalnız yaşadığı evinde düşüp bacağını kıran kadını, balkondan girip kurtardı

BURSA'nın İznik ilçesinde yalnız yaşadığı evinde düşüp bacağını kırarak mahsur kalan M.U. (72) isimli kadın, sepetli merdivenle balkondan eve giren itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Selçuk Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede yalnız yaşayan M.U.'nun kapıyı açmamasından şüphelenen komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine saat 01.00 sıralarında adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapı yine açılmayınca, itfaiye ekipleri sepetli merdivenle 3'üncü kattaki daireye ulaştı. Balkon kapısından içeri giren ekipler, M.U.'yu baygın halde yerde yatarken buldu. Düşen ve bacağında kırık olduğu tespit edilen kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı İznik Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

