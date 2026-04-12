Haberler

Yalnız yaşadığı evinde düşüp bacağını kıran kadını, balkondan girip kurtardı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İznik'te yalnız yaşayan 72 yaşındaki kadın, evinde bacağını kırarak mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, sepetli merdivenle balkondan içeri girerek kadını kurtardı ve hastaneye kaldırdı.

BURSA'nın İznik ilçesinde yalnız yaşadığı evinde düşüp bacağını kırarak mahsur kalan M.U. (72) isimli kadın, sepetli merdivenle balkondan eve giren itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Selçuk Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede yalnız yaşayan M.U.'nun kapıyı açmamasından şüphelenen komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine saat 01.00 sıralarında adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapı yine açılmayınca, itfaiye ekipleri sepetli merdivenle 3'üncü kattaki daireye ulaştı. Balkon kapısından içeri giren ekipler, M.U.'yu baygın halde yerde yatarken buldu. Düşen ve bacağında kırık olduğu tespit edilen kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı İznik Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

