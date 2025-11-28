Haberler

Bursa'da Yaralı Sahipsiz Köpek Tedavi Altına Alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Harmancık ilçesinde, önüne aniden çıkan bir sahipsiz köpeğe çarpan sürücünün kimliği henüz belirlenemedi. Olay yerine gelen Harmancık Belediyesi ekipleri, yaralı köpeği veteriner hekim Mehmet Sarıkaya'nın müdahalesiyle tedavi altına aldı.

Bursa'nın Harmancık ilçesinde yaralanan sahipsiz köpek, tedavi altına alındı.

Harmancık-Balıköy yönünde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 16 SLV 33 plakalı araç önüne aniden çıkan sahipsiz köpeğe çarptı.

Olayı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye Harmancık Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Yaralı sahipsiz köpek, veteriner hekim Mehmet Sarıkaya'nın olay yerindeki müdahalesinin ardından tedavi altına alındı.

İnegöl'de polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü yakalandı

Ertuğrul Gazi Caddesi'nde polis ekipleri, B.A. idaresindeki 16 JLB 37 plakalı panelvanı durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, kovalamaca sonucu Orhaniye Mahallesi'nde yakalandı.

Gözaltına alınan sürücünün ehliyetinin olmadığı belirlendi.

Alkollü olduğu tespit edilen sürücüye, toplam 27 bin 112 lira idari ceza uygulandı.

Bursa Uluslararası Edebiyat Festivali açıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Bursa Uluslararası Edebiyat Festivali "cesaret" temasıyla başladı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen festivalde 7 ülkeden 15 yazar, çevirmenler, editörleri ve okurları bir araya geldi.

Etkinlikte Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanı Şafak Baba Pala, Kalem Edebiyat Ajans Kurucusu Nermin Mollaoğlu açılış konuşmaları yaptı.

Kaynak: AA / Erkan Bayram - Güncel
Suriyelilere ücretsiz sağlık hizmeti sona eriyor

Yeni yılda eşitleniyoruz! Suriyelilere o hizmet artık ücretli
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kilo alma deneyi yapan Influencer hayatını kaybetti

Yaptığı akıl almaz deney, fenomeni uykuda ölüme götürdü
Fransa bu olayla çalkalandı! İş görüşmesine gelen yüzlerce kadına mide bulandıran tuzak

İş görüşmesine gelen yüzlerce kadına mide bulandıran tuzak
Sıla'nın iddialı elbisesi ve yürüyüşü lansmana damga vurdu

Sıla'nın iddialı elbisesi ve yürüyüşü lansmana damga vurdu
Mehmet Ağar'la aynı masada görüntülenen başsavcı Yargıtay'a atandı

Mehmet Ağar'la aynı masada görüntülenen başsavcının görev yeri değişti
Kilo alma deneyi yapan Influencer hayatını kaybetti

Yaptığı akıl almaz deney, fenomeni uykuda ölüme götürdü
Akaryakıta gece yarısı çifte indirim

Araç sahiplerinin yüzü gülecek! Gece yarısı çifte indirim geldi
Ölüme davetiye çıkaran çiğköfteci

Tüyler ürperten görüntüler! Ölüme davetiye çıkaran çiğköfteci
Mansur Yavaş'ın suç duyurusuna Osman Gökçek'ten jet yanıt

Mansur Yavaş'ın hamlesi sonrası ilk açıklama geldi
Yer: İstanbul! Düğün salonunda gizli kamera skandalı

Kadınlar buldu! İstanbul'daki düğün salonunda gizli kamera skandalı
Rıdvan Dilmen, ''Elinde korkunç bir silah var'' diyerek Fenerbahçe'nin yıldızını açıkladı

''Elinde korkunç bir silah var'' diyerek Fener'in yıldızını açıkladı
5 yıl hapsi istenen CZN Burak hakkında mahkeme kararını verdi

5 yıl hapsi isteniyordu! CZN Burak hakkında karar çıktı
Düştüğü nota beğeni yağıyor! Arda'dan Fener taraftarını mest eden paylaşım

Arda'dan Fener taraftarını mest eden paylaşım
Üç kardeşin zehirlendiği olayda fare zehri-siyanür iddiası

Üç kardeşin zehirlendiği olayda şoke eden iddia
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.