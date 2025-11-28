Bursa'da Yaralı Sahipsiz Köpek Tedavi Altına Alındı

Bursa'nın Harmancık ilçesinde yaralanan sahipsiz köpek, tedavi altına alındı.

Harmancık-Balıköy yönünde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 16 SLV 33 plakalı araç önüne aniden çıkan sahipsiz köpeğe çarptı.

Olayı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye Harmancık Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Yaralı sahipsiz köpek, veteriner hekim Mehmet Sarıkaya'nın olay yerindeki müdahalesinin ardından tedavi altına alındı.

İnegöl'de polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü yakalandı

Ertuğrul Gazi Caddesi'nde polis ekipleri, B.A. idaresindeki 16 JLB 37 plakalı panelvanı durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, kovalamaca sonucu Orhaniye Mahallesi'nde yakalandı.

Gözaltına alınan sürücünün ehliyetinin olmadığı belirlendi.

Alkollü olduğu tespit edilen sürücüye, toplam 27 bin 112 lira idari ceza uygulandı.

Bursa Uluslararası Edebiyat Festivali açıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Bursa Uluslararası Edebiyat Festivali "cesaret" temasıyla başladı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen festivalde 7 ülkeden 15 yazar, çevirmenler, editörleri ve okurları bir araya geldi.

Etkinlikte Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanı Şafak Baba Pala, Kalem Edebiyat Ajans Kurucusu Nermin Mollaoğlu açılış konuşmaları yaptı.