Haberler

Yenişehir'de köy tankerinin zamanında müdahalesi yangının büyümesini engelledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir evde çıkan yangın, köy muhtarlığına ait su tankeri ve yangın eğitimi almış gençlerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Muhtar Ercan Saka, diğer köy muhtarlarına tankerleri hazır tutmaları ve gençlere yangın eğitimi aldırmaları çağrısı yaptı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir evde çıkan yangın, köy muhtarlığına ait hazır bekletilen su tankeri ve eğitimli gençlerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Çamönü Mahallesi'ndeki bir evin mutfağında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden ev sakinleri, durumu hemen mahalle muhtarı Ercan Saka'ya bildirdi.

Muhtar Saka'nın talimatıyla köyde hazır bulundurulan su tankeri hızla olay yerine sevk edildi. Yangın müdahale eğitimi almış mahalle gençlerinin de desteğiyle alevler, itfaiye ekipleri gelmeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında evin mutfağı ve salonunun bir kısmı hasar gördü.

Yangın sonrası diğer köy muhtarlarına çağrıda bulunan Çamönü Muhtarı Ercan Saka, şu ifadeleri kullandı:

"Evde yangın başlayınca hemen köyümüzdeki tankeri sevk ettik ve facianın önüne geçtik. Buradaki en önemli detay, mahallemizdeki birkaç gencin daha önce 'Yangın Müdahale Eğitimi' almış olmasıydı. Diğer muhtar arkadaşlarıma sesleniyorum; köylerindeki tankerleri her an hazır tutsunlar ve mahalle gençlerine mutlaka yangın eğitimi aldırsınlar."

Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA / Nuran Bıçak
Tamar Tanrıyar gözaltına alındı

Tamar Tanrıyar gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Düğünde talihsiz kaza! Gelin bir anda yere serildi

Güzel başlayan düğün kabusa döndü! Herkes aynı yorumu yapıyor
Görüntü Rusya'dan! 30 litre benzin almayı başarınca sevinçten havalara uçtular

Görüntü Rusya'dan! Bu sevincin nedeni şaşkına çevirdi
Şehri akrepler bastı! Her köşeden çıkıyorlar

Şehri akrepler bastı! Her köşeden çıkıyorlar
Saldırılar sonrası ABD-İran yarın masaya oturuyor

Saldırılar sonrası ABD-İran dünyanın beklediği kararı verdi
Özgür Özel’in çorabını görenler bir daha baktı

Özgür Özel’in çorabını görenler bir daha baktı
İyilik yapmak istedi, gençliği karardı: 7 yıl ceza alan kızının ardından gözyaşlarına boğuldu

İyilik yapmak istedi, gençliği karardı! Anne gözyaşlarına boğuldu
Zorla aracına bindiği kadını istediği yere götürtüp, para ve kolyesini aldı

Zorla aracına bindiği kadına dehşeti yaşattı! Otoparka götürüp...