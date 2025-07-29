Bursa'da Yangın Söndürme Çalışmaları İçin Gölet Oluşturuldu

Bursa'da Yangın Söndürme Çalışmaları İçin Gölet Oluşturuldu
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Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçelerinde devam eden orman yangınına karşı vatandaşlar, iş makineleriyle çukur kazıp su tankerleriyle doldurarak helikopterlerin kullanabilmesi için gölet oluşturdu.

HELİKOPTERLER İÇİN GÖLET OLUŞTURDULAR

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçelerinde devam eden orman yangınını söndürme çalışmalarına vatandaşların desteği sürüyor. Orhaneli-Harmancık yolu arasında iş makineleri ile kazarak çukur oluşturdukları alanın üstünü brandayla kaplayan vatandaşlar, su tankerleri ve hortumlarla çukuru suyla doldurup, yangın söndürme helikopterleri için gölet oluşturdu. Gölet ve helikopterlerin buradan su aldığı anlar, DHA muhabirleri tarafından görüntülendi.

Yiğithan HÜYÜK-Hüseyin SEZGİN/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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