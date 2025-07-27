Bursa'da Yangın Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

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Bursa Valisi Erol Ayyıldız ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yangın söndürme çalışmalarını takip etti. Yangınla mücadelede 3 helikopter ve 3 uçak havadan destek veriyor.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız ile birlikte Yangın Harekat Merkezi'nde söndürme çalışmalarını takip eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan'dan bölgede yürütülen çalışmalar ve yangının seyri hakkında bilgi aldı.

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, söndürme çalışmalarına 3 helikopter ve 3 uçakla havadan destek verildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Yangınlara yönelik müdahale çalışmaları, AFAD koordinasyonunda ve ilgili tüm kurumlarımızın iş birliğiyle yürütülmektedir. Sahada görev yapan 1777 personel ve 688 kara aracı ile birlikte, Orman Genel Müdürlüğü envanterine kayıtlı 3 helikopter ve 3 yangın söndürme uçağı havadan destek sağlamaktadır. Ekiplerimizin sergilediği kararlı, koordineli ve özverili müdahale sayesinde yangının yayılım hızı ve enerjisi önemli ölçüde kontrol altına alınmıştır. Yangınla mücadele çalışmaları, AFAD koordinasyonunda, kamu kurumlarımız, yerel yönetimlerimiz ve vatandaşlarımızın desteğiyle aralıksız şekilde sürdürülmektedir."

Haber: Hüseyin SEZGİN- Kamera: Yiğithan HÜYÜK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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