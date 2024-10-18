Üye Girişi
Haberler

Bursa'da Yangın Paniği: 3 Ev Hasar Gördü

Bursa'da Yangın Paniği: 3 Ev Hasar Gördü
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, bir evde çıkan yangın bitişikteki evlere sıçradı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, 3 ev ve ahırlarda hasar oluştu.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde bir evde başlayıp bitişikteki evlere de sıçrayan yangın, kontrol altına alındı.

Kırsal Kabaklar Mahallesi'nde Tahir Asa'ya ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki Ahmet Ateş ve Ali Osman Asa'nın evine de sıçradı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Bursa merkez, Orhaneli, Keles ve Harmancık ilçelerinden gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, 3 ev ve ahırlarında hasar oluştu.

Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Osman Sak - Güncel

Yerel Haberler Orhaneli 3-sayfa İtfaiye Güncel Yaşam bursa

Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor! Bebek katilleri 'Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek' demiş

Bebek katilleri 'Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek' demiş

 Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu

Korkunç itiraflar! "Bebek morarınca narkotik ilaç verdik"

 Böyle yüzsüzlük görülmedi! Bebek katilleri etkin pişmanlıktan yararlanmak istedi

Bebek katillerinin ifadeleri ortaya çıktı! Bakın ne istediler
İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan, Hamas üyeleriyle görüştü

İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan, Hamas üyeleriyle görüştü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni Güney Afrika Cumhuriyeti Büyükelçisi Kezban Nilvana Darama Yıldırımgeç kimdir? Kezban Nilvana Darama Yıldırımgeç hayatı ve biyografisi İstanbul elektrik kesintisi! 19-20 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Yeni Sırbistan Büyükelçisi İlhan Saygılı kimdir? İlhan Saygılı hayatı ve biyografisi 19 Ekim 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 19 Ekim Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 19 Ekim AFAD ve Kandilli deprem listesi! 19 Ekim Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Samsunspor Fenerbahçe 11'i! Muhtemel 11 belli oldu mu, maç kadrosu kimler var? 19 Ekim 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 19 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Fırat Sarı PKK'lı mı? Yenidoğan Çetesi Fırat Sarı neden, kaç yıl hapis yattı? Drogba hangi takımı satın alacak? Hangi adda bir La Fontaine fablı yoktur?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.