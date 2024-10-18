Bursa'da Yangın Paniği: 3 Ev Hasar Gördü

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde bir evde başlayıp bitişikteki evlere de sıçrayan yangın, kontrol altına alındı.

Kırsal Kabaklar Mahallesi'nde Tahir Asa'ya ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki Ahmet Ateş ve Ali Osman Asa'nın evine de sıçradı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Bursa merkez, Orhaneli, Keles ve Harmancık ilçelerinden gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, 3 ev ve ahırlarında hasar oluştu.

Bölgede soğutma çalışması sürüyor.