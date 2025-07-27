Bursa'da Yangın Nedeniyle İki Mahalle Tahliye Ediliyor

İKİ MAHALLE TAHLİYE EDİLİYOR

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ekiplerin yeniden alevlenen yangını söndürme çalışmaları sürerken, bölgeye 3 uçak ve 2 yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına vatandaşlar da su tankerleri ve traktörlerle destek veriyor. Orhaneli ilçesine bağlı 80 haneli 300 nüfuslu Yakuplar Mahallesi ile 60 haneli 200 nüfuslu Harmancık ilçesindeki Çakmak Mahallesi ise tedbir amacıyla tahliye edildi.

Osman SAK-Aydın AKALIN/ORHANELİ (Bursa),