Bursa'da Yangın: 2 Metruk Bina da Alev Aldı
Bursa'nın Uludağ eteklerindeki İvazpaşa Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın, yanındaki iki metruk binaya sıçradı. İtfaiye ekipleri, dar sokaklar nedeniyle müdahalede zorluk yaşadı.
BURSA'da Uludağ eteklerinde bulunan mahallede 2 katlı bir evde çıkan yangın, yanında bulunan 2 metruk binaya sıçradı. Dar sokaklar nedeniyle müdahale etmekte zorlanan ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.
Yangın saat 19.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesinin Uludağ eteklerinde bulunan İvazpaşa Mahallesi'nde çıktı. 17'nci Nilüfer sokakta bulunan 2 katlı bir evde bilinmeyen nedenden dolayı çıkan yangında yayılan alevler, evin yanında bulunan 2 metruk binaya da sıçradı. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yolların dar olması nedeniyle alevlere müdahale etmekte güçlük çekti. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.