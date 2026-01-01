Bursa'da Yangın: 2 Metruk Bina da Alev Aldı

BURSA'da Uludağ eteklerinde bulunan mahallede 2 katlı bir evde çıkan yangın, yanında bulunan 2 metruk binaya sıçradı. Dar sokaklar nedeniyle müdahale etmekte zorlanan ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.

Yangın saat 19.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesinin Uludağ eteklerinde bulunan İvazpaşa Mahallesi'nde çıktı. 17'nci Nilüfer sokakta bulunan 2 katlı bir evde bilinmeyen nedenden dolayı çıkan yangında yayılan alevler, evin yanında bulunan 2 metruk binaya da sıçradı. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yolların dar olması nedeniyle alevlere müdahale etmekte güçlük çekti. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.