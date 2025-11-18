Haberler

Bursa'da Yangın Faciası: 80 Yaşındaki Kazım Kaya Hayatını Kaybetti

Bursa'da Yangın Faciası: 80 Yaşındaki Kazım Kaya Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çıkan yangında, kazanın etkisiyle 80 yaşındaki Kazım Kaya'nın cansız bedeni evin mutfak kısmında bulundu. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, Kaya'nın yangını söndürmeye çalışırken yaşamını yitirmiş olabileceği düşünülüyor.

BURSA'da, 2 katlı evde çıkan ve 3 eve daha sıçrayan yangında hayatını kaybeden Kazım Kaya'nın (80) cansız bedeninin mutfakta bulunduğu belirtildi. Kaya'nın, evin holünde çıkan yangını söndürmek için, mutfaktan su almaya gittiğinde yaşamını yitirmiş olabileceği değerlendiriliyor.

Osmangazi ilçesi Alacahırka Mahallesi Congara Sokak'ta dün saat 17.00 sıralarında 2 katlı evde yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyüp, bitişikteki 3 eve daha sıçradı. 4 evin alevler içinde kaldığı yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 2 saatte söndürüldü. Yangının çıktığı evin sahibi Kazım Kaya'ya ulaşamayan yakınları, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri evde inceleme başlattı. Çalışmalar gece boyu devam ederken, Kaya'nın cansız bedeni ise saat 03.00 sıralarında evin mutfağında bulundu. Cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan ve yarın toprağa verileceği bildirilen Kaya'nın, evin holünde çıkan yangını söndürmek için mutfaktan su almaya gittiğinde öldüğü değerlendiriliyor. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
