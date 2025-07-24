20 zeytin ağacı yandı: 2 çocuk gözaltında

20 zeytin ağacı yandı: 2 çocuk gözaltında
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20 zeytin ağacı yandı: 2 çocuk gözaltında
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iddiaya göre, bakır telleri plastik kablodan ayırmak isteyen iki çocuk yangın çıkardı. Yangında 20 zeytin ağacı küle dönerken, çocuklar gözaltına alındı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde çıkan yangında, 20 zeytin ağacı zarar gördü. Yangının, bakır telleri kablodan ayırmak isteyen çocukların yaktığı eteşin çıkarıldığı iddia edilirken, polis 2 çocuğu gözaltına aldı

BAKIR TELLERİ KABLODAN AYIRMAK İSTERKEN YANGIN ÇIKARDILAR

Yangın, saat 13.00 sıralarında Orhangazi ilçesi, Arapzade Mahallesi, Şahin Tepesi bölgesindeki zeytinlikte çıktı. İddiaya göre, yaşları 14 ila 15 arasında olan iki çocuk, bakır telleri, plastik kablodan ayırmak için için ateş yaktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, kısa sürede çevredeki zeytin ağaçlarına sıçradı.

20 zeytin ağacı yandı: 2 çocuk gözaltında

20 ZEYTİN AĞACI YANDI, ÇOCUKLAR GÖZALTINDA

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ve vatandaşların yardımıyla söndürülürken 20 zeytin ağacı zarar gördü. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, yangına sebep olduğu öne sürülen çocukları gözaltına aldı. Yangınla ilgili soruşturmaya başlattı.

20 zeytin ağacı yandı: 2 çocuk gözaltında

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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