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Bursa'da Yanan Tankerin Şoförü Hayatını Kaybetti

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Bursa'nın Kestel ilçesinde şarampole devrildikten sonra yanan azot yüklü tankerin şoförü hayatını kaybetti.

Şener Tokgöz (56) idaresindeki tanker, Bursa- Ankara kara yolunun Ümitalan Rampası mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sol tarafındaki şarampole devrildi.

Devrilmenin etkisiyle tankerde çıkan yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Kazada sürücü hayatını kaybetti.

Tokgöz'ün cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

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