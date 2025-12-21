İnegöl'de yağmur nedeniyle kaza: 2 yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin tarlaya devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında kırsal Cerrah Mahallesi Gazi Mareşal Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. İlçe merkezine seyir halinde olan Füsun Y. (22) yönetimindeki 43 YD 411 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle tarlaya savrulup devrildi. Kazada, ters dönen aracın sürücüsü ile yanındaki Gökçe D. (22) yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),