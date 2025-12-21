Haberler

İnegöl'de yağmur nedeniyle kaza: 2 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumları iyi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin tarlaya devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında kırsal Cerrah Mahallesi Gazi Mareşal Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. İlçe merkezine seyir halinde olan Füsun Y. (22) yönetimindeki 43 YD 411 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle tarlaya savrulup devrildi. Kazada, ters dönen aracın sürücüsü ile yanındaki Gökçe D. (22) yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
TBMM'ye binlerce dilekçe sunuldu! Haftada 4 gün mesai masada

Çalışanların hayali gerçek mi oluyor? Meclis'e binlerce dilekçe yağdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABB'den 'Yavaş'a soruşturma izni' hakkında ilk açıklama! Dikkat çeken Melih Gökçek detayı

ABB'den 'Yavaş'a soruşturma izni' hakkında ilk açıklama
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Türker'in çıplak arandığı iddiasını yalanladı

Gözaltında çıplak arama iddiası! Kurumdan beklenen açıklama geldi
Teknik direktörü müjdeyi verdi: Yıldız isim Fenerbahçe'ye geliyor

Teknik direktörü müjdeyi verdi: Yıldız isim Fener'e geliyor
Önce darp sonra gasp! Yetmedi çıplak görüntüleri için 100 bin TL istediler

Darp, gasp, şantaj! Çıplak görüntüleri için 100 bin TL istediler
ABB'den 'Yavaş'a soruşturma izni' hakkında ilk açıklama! Dikkat çeken Melih Gökçek detayı

ABB'den 'Yavaş'a soruşturma izni' hakkında ilk açıklama
4,5 saatlik yol 1,5 saate düşecek! Bölge halkının dört gözle beklediği çalışmada sona gelindi

4,5 saatlik yolu 1,5 saate düşürecek hat için geri sayım başladı
Alanyaspor 7 maç aradan sonra kazandı

Günün ilk maçı muhteşem! Tam 7 maçlık hasret sona erdi
Hayal Köseoğlu doğum gününde evlilik teklifi aldı! İşte sevgilisi

Ünlü oyuncu doğum gününde evlilik teklifi aldı! İşte sevgilisi
İETT otobüsü aldı, mahalleliyi peşine taktı! Akşam olunca ışıklar açılıyor, müzik başlıyor

Kentin sarı fenomeni! Akşam olunca ışıklar açılıyor, müzik başlıyor
Bankalardaki döviz mevduat hesaplarında 4 yıl sonra bir ilk

Merkez açıkladı! Dövizde yıllar sonra bir ilk yaşanıyor
İğne ipliğe dönen Işın Karaca açlığa bulduğu ilginç çözümü anlattı

İğne ipliğe dönen Işın Karaca açlığa bulduğu ilginç çözümü anlattı
Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik

Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik
Süper Lig takımlarını da ilgilendiriyor! Afrika Kupası için tarihi karar

Takımlarımızı da epey ilgilendiriyor! Afrika Kupası için tarihi karar
title