Bursa'da Yağış Sebebiyle Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Bursa'nın Boyalıca Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan hafif ticari araç savrularak yol kenarına düştü. 72 yaşındaki sürücü Zail Gülerman, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.
Bursa'da yağış nedeniyle kontrolden çıkarak yol kenarına savrulan hafif ticari araç sürücü hayatını kaybetti.
Zail Gülerman (72) idaresindeki hafif ticari araç, Orhangazi-İznik kara yolu Boyalıca Mahallesinde zeminin kaygan olması sebebiyle kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu.
İhbar üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Gülerman, İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Zail Gülerman hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Kaynak: AA / Musa Öztürk - Güncel