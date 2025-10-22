Haberler

Bursa'da Yabancı Uyruklu Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Güncelleme:
Bursa'da, göçmen kaçakçılığında bulundukları tespit edilen 5 yabancı uyruklu, İstanbul'dan İzmir'e götürülmek üzere bir araçta yakalandı. Araç sürücüsü, anlaşma gereği 200 dolar alarak onları taşıdığı için tutuklandı.

Bursa'da, 5 yabancı uyrukluyu araçla İstanbul'dan İzmir'e götüren şüpheli tutuklandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı suçunun önlenmesine yönelik, Gemlik uygulama noktasında, yabancı uyrukluların bulunduğu otomobili durdurdu.

Araçta, kimlikleri bulunmayan 2'si çocuk 5 yabancı uyruklu yakalandı.

Yapılan araştırmada, yabancı uyruklularla, onları İstanbul'dan İzmir'e götürmek için 200 dolar karşılığında anlaştığı belirlenen sürücü gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Cem Şan - Güncel
