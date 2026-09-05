Viyadükten Düşen Tır Sürücüsü Kurtarıldı
Bursa'da viyadükten düşen tırın sürücüsü, AFAD ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Bursa'da viyadükten düşen tırın sürücüsü, AFAD ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kamil Yıldırım idaresindeki 45 TK 337 plakalı tır, İstanbul-İzmir Otoyolu'nda Gemlik ilçesi Cihatlı Mahallesi yakınlarında viyadükten düştü.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, AFAD ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA