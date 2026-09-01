Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 210 gram metamfetamin, 2 hassas terazi ve 55 bin lira ele geçirildi. Hakkında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı S.Ö. gözaltına alındı.
Bursa'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
Bursa Emniyet Müdürlüğü ve Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapanların yakalanmalarına yönelik çalışma yapıldı.
Ekiplerin, zanlı S.Ö'nün ikametinde yaptığı aramada, 3 parça halinde toplam 1 kilo 210 gram metamfetamin, 2 hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 55 bin lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve hırsızlık suçundan 11 yıl 8 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edilen S.Ö, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.