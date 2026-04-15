Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında uyuşturucu madde satışı yapan zanlıların tespit ve yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen ev ile 2 araca operasyon düzenleyen polis ekipleri, V.A. E.A. ve E.H.'yi yakaladı.

Yapılan aramada 3 hassas terazi, 365 gram esrar, 14 sentetik uyuşturucu ecza hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.