Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 55 Gram Kokain ve 10 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 55 gram kokain ve 10 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı, soruşturma devam ediyor.

BURSA'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 55 gram kokain ile 10 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda D.K., M.K. ve E.T. gözaltına aldı. Şüphelilerin araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda; 55 gram kokain ile 10 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
